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Eventi

Alfa Romeo si conferma partner del C2C Festival

A catalizzare gli sguardi del pubblico tra le OGR, il Lingotto Fiere e il Teatro Carignano è stata la nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa. Il C-Suv italiano veste così i panni della contaminazione nautico-sportiva, sfoggiando un'inedita livrea grigia impreziosita dal caratteristico liner Luna Rossa sulle fiancate, loghi dedicati in rosso e cerchi in lega da venti pollici Glossy Black. All'interno, l'abitacolo si distingue per l'uso di sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un'illuminazione ambientale che richiama le geometrie delle vele

02 Nov 2026 - 17:07
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