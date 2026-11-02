Eventi Alfa Romeo si conferma partner del C2C Festival

A catalizzare gli sguardi del pubblico tra le OGR, il Lingotto Fiere e il Teatro Carignano è stata la nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa. Il C-Suv italiano veste così i panni della contaminazione nautico-sportiva, sfoggiando un'inedita livrea grigia impreziosita dal caratteristico liner Luna Rossa sulle fiancate, loghi dedicati in rosso e cerchi in lega da venti pollici Glossy Black. All'interno, l'abitacolo si distingue per l'uso di sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un'illuminazione ambientale che richiama le geometrie delle vele