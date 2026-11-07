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© instagram | Marrion Areola 
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COVER GIRL

West Ham, la gioia della moglie di Areola dopo l'addio di Nuno Espírito Santo

Rescissione Nuno Espírito Santo al West Ham: la moglie del portiere Areola festeggia sui social sulle note di "Happy". Scoppia il caso

07 Nov 2026 - 07:19
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L’annuncio della rescissione del contratto del tecnico portoghese Nuno Espírito Santo ha immediatamente fatto emergere le profonde fratture e le spaccature interne che minavano l'ambiente del West Ham. Marrion Areola, moglie portiere Alphonse Areola, su Instagram ha manifestato senza filtri il sollievo per la decisione della dirigenza Hammers: tra video in cui passeggia sorridente sulle note del brano "Happy" di Sam Phillips e storie con la celebre traccia "So Long, Farewell" tratta dal film "Tutti insieme appassionatamente" lo sfogo social della donna ha confermato un clima di forte insofferenza della squadra verso la precedente gestione tecnica.

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