Blockx sull'uscita con Magui Corceiro: "Non potevo crederci"

Il tennista belga Alexander Blockx ha raccontato un simpatico anedoto riguardo Magui Corceiro: "Ricordo che stavo giocando contro Burruchaga e ho guardato verso le tribune. All'improvviso, ho visto questa ragazza con un'amica e ho pensato: 'Oh mio Dio, cosa ci fa qui?' Quando sono arrivato negli spogliatoi, ne ho parlato con il mio agente e, dal nulla, mi ha detto che avrebbe potuto organizzare un incontro con lei. Sono impazzito. Non potevo crederci. Quella ragazza continuava a comparire nei miei feed social. Ho iniziato a innervosirmi quando ho scoperto che l'avrei incontrata. Potete immaginare com'è stato vederla di persona", ha detto ridendo, confermando che se gli avesse proposto di uscire a cena, avrebbe accettato anche senza avere il tempo di riprendersi dalla partita o di farsi una doccia.