Tsitsipas dimentica la Badosa: vacanza d'amore in Namibia con la nuova fiamma

18 Gen 2026 - 07:43
Stefanos Tsitsipas ha voltato pagina. Meno di un anno dopo la fine della turbolenta storia con la collega Paula Badosa (i celebri "Tsitsidosa"), il campione greco ha ufficializzato la sua nuova relazione. La nuova compagna è Kristen Thoms, americana, ex tennista a livello universitario trasformatasi in modella. La coppia è uscita allo scoperto durante una romantica fuga in Namibia, documentata dallo stesso Tsitsipas nel suo ultimo vlog, confermando che il tennista ha definitivamente archiviato il passato.

