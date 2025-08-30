Logo SportMediaset
Stengs sbarca a Pisa: sotto la Torre anche la figlia di Frank De Boer

L'attaccante lascia il Feyenoord per sbarcare in Serie A con la compagna Beau

30 Ago 2025 - 07:00
Calvin Stengs è un nuovo giocatore del Pisa e in Italia ha portato con sé anche la compagna e il figlioletto Saint. La ragazza è la figlia più piccola di Frank De Boer, ex difensore olandese e anche tecnico dell'Inter. Beau, 25 anni, ha un passato come promessa della pallamano e nel 2016 ha vestito la maglia di Cassano Magnago, avventura terminata a novembre dopo l'esonero del padre da parte del club nerazzurro.

