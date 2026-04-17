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I Simeone volano in Champions e insieme a Cholo e Giuliano festeggia anche Irene Ariza

La storica fidanzata dell'attaccante, figlio dell'allenatore, ha sostenuto "Giu" anche nei momenti più difficili

17 Apr 2026 - 07:30
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L'Atletico Madrid vive un momento d'oro dopo aver eliminato il Barcellona dalla Champions League e la qualificazione per le semifinali. Gioia immensa in casa Simeone non solo per Diego, il Cholo, allenatore del club dal 2011, ma anche per il figlio Giuliano, classe 2002 ormai insostituibile per i Colchoneros. 

Insieme a lui, sempre presente anche la fidanzata Irene Ariza, 23 anni, spagnola, sua compagna dal 2020. Laureata in economia e management, nel tempo libero fa la modella e l'influencer. Dopo la vittoria sul Barcellona, ha esaltato così il compagno e l'Atletico Madrid: "Portate gioia al mio cuore".

Un traguardo da condividere insieme dopo che Ariza ha seguito Giuliano anche nei momenti più difficili: nei prestiti a Saragozza e Alaves prima del ritorno all'Atletico, ma anche quando si è fratturato tibia e perone nel 2023, restando per lungo tempo lontano dai campi. 

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