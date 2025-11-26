Sophia Thomalla, da Bologna alle Maldive con Zverev
L'attrice Sophia Thomalla ha accompagnato il suo Alexander Zverev alle Maldive. Il tennista tedesco, impegnato a Bologna nelle finali di Coppa Davis, ha viaggiato con Sinner verso un po' di meritate vacanze, con al fianco la bella fidanzata.
