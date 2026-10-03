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Patric lascia la Lazio, Anabel Hernandez commossa: "Sempre casa nostra"

Il commovente saluto social di Anabel Hernandez, compagna di Patric, dopo il trasferimento dell'ex difensore della Lazio all'Al Ittifaq.

03 Ott 2026 - 07:18
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Dopo undici anni in maglia Lazio e la firma con i club dell'Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, Patric e la sua compagna Anabel Hernandez hanno salutato definitivamente Roma con un toccante messaggio condiviso via social. L'influencer spagnola, giunta nella Capitale nel 2020 per affiancare il difensore ex Barcellona, ha affidato a Instagram la propria emozione in parole cariche d'affetto: "Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi. Roma è casa mia e lo sarà per sempre. Grazie Roma, grazie Lazio, saremo sempre laziali".

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