Patric lascia la Lazio, Anabel Hernandez commossa: "Sempre casa nostra"

Dopo undici anni in maglia Lazio e la firma con i club dell'Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, Patric e la sua compagna Anabel Hernandez hanno salutato definitivamente Roma con un toccante messaggio condiviso via social. L'influencer spagnola, giunta nella Capitale nel 2020 per affiancare il difensore ex Barcellona, ha affidato a Instagram la propria emozione in parole cariche d'affetto: "Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi. Roma è casa mia e lo sarà per sempre. Grazie Roma, grazie Lazio, saremo sempre laziali".