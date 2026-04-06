Nicolas Pépé torna single: ufficiale la rottura con Teanna Trump

L'attaccante del Villarreal Nicolas Pépé ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con l'attrice Teanna Trump, smentendo categoricamente i rumors su presunti matrimoni o accordi finanziari tra i due. Attraverso una nota secca e risoluta, il calciatore ha voluto mettere a tacere le speculazioni extracalcistiche dichiarando: "In sintesi, ora sono single. Non ho mai parlato di matrimonio, e men che meno di dare soldi a qualcuno. Per favore, smettetela di parlare senza motivo".