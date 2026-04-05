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© instagram | Carmen Castillo
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il caso

In Cile: "Maripan ammette di avere diffuso on-line foto dell'ex". Ma il difensore nega

Secondo alcune fonti cilene Maripan avrebbe confessato l'invio di materiale privato della ex Carmen Castillo. Il difensore del Torino nega

05 Apr 2026 - 09:38
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Secondo quanto riporta Tuttosport, che cita fonti cilene, il difensore del Torino Guillermo Maripan avrebbe ammesso davanti ai giudici, lo scorso 24 marzo, di aver inviato materiale privato della sua ex compagna Carmen Castillo al portale "Infama", giustificando il gesto come una reazione impulsiva dettata da "un momento di rabbia". Mentre l'influencer sudamericana rivendica il valore della confessione sottolineando che nel 2026 il calciatore "ha rinunciato al suo diritto di rimanere in silenzio", la difesa del giocatore nega categoricamente ogni ammissione di colpevolezza, parlando di una strategia estorsiva e diffamatoria mirata esclusivamente al vantaggio economico. 

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