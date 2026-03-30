Elodie e Franceska non si nascondono più: le foto che infiammano il web
La popstar e la ballerina 23enne paparazzate ancora a Milano e le voci si moltiplicano
Un post, qualche foto - decisamente eloquenti - e il web torna a infiammarsi. Elodie, sempre più riservata sulla sua vita privata negli ultimi mesi, è riapparsa sui social con immagini che non sono passate inosservate. Tra i vari momenti di relax trascorsi in compagnia di amici, a catturare l'attenzione sono state soprattutto le foto in piscina insieme a Franceska Nuredini: scatti particolari che, per molti, suonano come una conferma non ufficiale della loro relazione.
Chi è Franceska Nuredini
Franceska Nuredini, 23 anni, è una ballerina professionista di origini italo-albanesi e uno dei volti più noti del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie nel suo ultimo tour. Fin da giovanissima ha intrapreso un percorso artistico che l'ha portata a collaborare con grandi nomi della musica italiana come J-Ax e Sfera Ebbasta.
Un legame nato lontano dai riflettori
Sebbene, come detto, non ci sia mai stata una conferma ufficiale, da mesi circolano indiscrezioni su una relazione tra la cantante e la ballerina, iniziata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.
Secondo le ricostruzioni, il punto di svolta sarebbe stata una vacanza in Thailandia con il corpo di ballo: tra foto, abbracci e vari momenti trascorsi insieme, il loro rapporto si sarebbe rafforzato, alimentando le prime "chiacchiere" tra fan e addetti ai lavori.