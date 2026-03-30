Elodie e Franceska non si nascondono più: le foto che infiammano il web

Sebbene, come detto, non ci sia mai stata una conferma ufficiale, da mesi circolano indiscrezioni su una relazione tra la cantante e la ballerina, iniziata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Secondo le ricostruzioni, il punto di svolta sarebbe stata una vacanza in Thailandia con il corpo di ballo: tra foto, abbracci e vari momenti trascorsi insieme, il loro rapporto si sarebbe rafforzato, alimentando le prime "chiacchiere" tra fan e addetti ai lavori.