COVER GIRL Musica e football: Taylor Swift e Travis Kelce si sposano

"La vostra professoressa di inglese e il vostro professore di educazione fisica si sposano": con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, la famosissima popstar Taylor Swift ha annunciato che sposerà, dopo quasi due anni di fidanzamento, il suo compagno Travis Kelce. È il culmine della storia d'amore più chiacchierata degli ultimi tempi negli Stati Uniti tra due personaggi popolarissimi in patria: Kelce è infatti una delle stelle più brillanti degli ultimi 15 anni del football americano NFL, vincitore di tre Super Bowl con i Kansas City Chiefs.