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DI NUOVO INSIEME

Morata e Campello si danno un'altra chance: "Ci stiamo riprovando"

Lo spagnolo e l'influencer di nuovo insieme, arrivano le conferme dei diretti interessati: "Grazie per il sostegno"

09 Gen 2026 - 11:14
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Galeotto fu il concerto di Bad Bunny? Forse non è proprio così, ma la prima apparizione pubblica di Alvaro Morata e Alice Campello insieme ha fatto drizzare le antenne a tanti curiosi: saranno tornati insieme? La risposta, a sentire i diretti interessati, sarebbe affermativa: Alice Campello e Álvaro Morata sono di nuovo una coppia.

L'avvistamento al concerto di Bad Bunny ha fatto esplodere i rumors. A rafforzare le indiscrezioni è arrivato l'esperto di gossip Javier de Hoyos, che sui propri profili social ipotizzava un riavvicinamento: "Alvaro Morata e Alice Campello si stanno dando una nuova possibilità: ho parlato in esclusiva con Morata", il testo del post del giornalista spagnolo che sostiene che l'attaccante del Como gli avrebbe rivelato che: "Si ci stiamo riprovando".

Notizia confermata anche da un commento della Campello sotto il post in cui de Hoyos sosteneva il riavvicinamento: "Mi piace molto vedere la tua gentilezza, la tua delicatezza e la tua capacità di comprendere gli altri. Sono sicura che arriverai ancora più lontano, perché quando si agisce con rispetto, affetto e gentilezza, si vince sempre. E grazie anche per tutti i messaggi di sostegno e affetto da parte delle persone che si rallegrano", le parole di Alice.

La loro storia d'amore è iniziata nel 2016 e ha portato al matrimonio nel 2017 e alla nascita di quattro figli. Nell'agosto del 2024 la coppia aveva annunciato la separazione, spiegando di attraversare un periodo complesso e sottolineando però il reciproco rispetto e l'affetto che continuavano a unirli. Nei mesi successivi non sono mancati segnali di distensione e incontri familiari, fino alla decisione di concedersi una seconda possibilità. Già all'inizio del 2025 erano arrivate le prime conferme ufficiali del ritorno insieme, dopo un percorso di riflessione e riavvicinamento. Oggi, tra apparizioni pubbliche condivise e nuove dimostrazioni di complicità, Alice e Álvaro sembrano aver ritrovato l'equilibrio che li aveva resi una delle coppie più seguite del panorama internazionale.

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