Morata e Campello si danno un'altra chance: "Ci stiamo riprovando"

Galeotto fu il concerto di Bad Bunny? Forse non è proprio così, ma la prima apparizione pubblica di Alvaro Morata e Alice Campello insieme ha fatto drizzare le antenne a tanti curiosi: saranno tornati insieme? La risposta, a sentire i diretti interessati, sarebbe affermativa: Alice Campello e Álvaro Morata sono di nuovo una coppia.



L'avvistamento al concerto di Bad Bunny ha fatto esplodere i rumors. A rafforzare le indiscrezioni è arrivato l'esperto di gossip Javier de Hoyos, che sui propri profili social ipotizzava un riavvicinamento: "Alvaro Morata e Alice Campello si stanno dando una nuova possibilità: ho parlato in esclusiva con Morata", il testo del post del giornalista spagnolo che sostiene che l'attaccante del Como gli avrebbe rivelato che: "Si ci stiamo riprovando".