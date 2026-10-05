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© instagram | Josefine Scholl
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Bischof conquista la Germania e... la figlia di una leggenda Bayern

Il talento del Bayern Tom Bischof fa parlare di sé fuori dal campo: è fidanzato con Josefine Scholl, figlia della leggenda Mehmet

05 Ott 2026 - 07:52
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Oltre ad aver conquistato la Nazionale tedesca con il gol vittoria nel 2-0 contro la Serbia e l'investitura ufficiale del commissario tecnico Jürgen Klopp, il giovane centrocampista del Bayern Monaco Tom Bischof è finito al centro dei riflettori per la sua vita sentimentale. Fuori dal campo, infatti, il nuovo prodigio bavarese ha conquistato il cuore di Josefine Scholl, figlia dell'iconico e amatissimo ex campionissimo del Bayern e della Germania Mehmet Scholl. 

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