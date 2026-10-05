Bischof conquista la Germania e... la figlia di una leggenda Bayern

Oltre ad aver conquistato la Nazionale tedesca con il gol vittoria nel 2-0 contro la Serbia e l'investitura ufficiale del commissario tecnico Jürgen Klopp, il giovane centrocampista del Bayern Monaco Tom Bischof è finito al centro dei riflettori per la sua vita sentimentale. Fuori dal campo, infatti, il nuovo prodigio bavarese ha conquistato il cuore di Josefine Scholl, figlia dell'iconico e amatissimo ex campionissimo del Bayern e della Germania Mehmet Scholl.