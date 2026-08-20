Aryna Sabalenka sfila in costume per Time: il video fa impazzire i social

© instagram | Aryna Sabalenka
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Prestigioso traguardo fuori dal terreno di gioco per Aryna Sabalenka, diventata la prima atleta della Bielorussia nella storia a conquistare la copertina di Time. La regina del ranking mondiale WTA - appena eliminata clamorosamente agli ottavi a Cincinnati per mano della ceca Sara Beljek - ha mandato in estasi i follower su Instagram sfilando in costume da bagno per il celebre periodico statunitense, con un breve filmato realizzato dietro le quinte del servizio fotografico diventato immediatamente virale sulle piattaforme social.