Greta Beccaglia e Franck Ribery: svelata la storia d'amore

© instagram | Greta Beccaglia
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È emersa la verità sulla relazione sentimentale vissuta nel massimo riserbo tra Greta Beccaglia e Franck Ribéry, un legame nato lontano dai riflettori a margine dei campi da calcio in cui la giornalista toscana lavora e dove il 43enne francese ha speso una parte importante della sua carriera, prima di frequentare il supercorso di Coverciano per il patentino da allenatore.
La Beccaglia, suo malgrado, era stata protagonista nel 2021 di una gravissima aggressione e di molestie subite in diretta tv all'esterno dello stadio al termine di Empoli-Fiorentina, episodio che portò alla condanna del responsabile.