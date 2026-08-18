Greta Beccaglia e Franck Ribery: svelata la storia d'amore

È emersa la verità sulla relazione sentimentale vissuta nel massimo riserbo tra Greta Beccaglia e Franck Ribéry, un legame nato lontano dai riflettori a margine dei campi da calcio in cui la giornalista toscana lavora e dove il 43enne francese ha speso una parte importante della sua carriera, prima di frequentare il supercorso di Coverciano per il patentino da allenatore.