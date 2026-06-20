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Armand Duplantis ha sposato la sua Desiré Inglander

20 Giu 2026 - 06:25
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Il saltatore con l'asta svedese, 26 anni, si è sposato in un castello in Francia, in Costa Azzurra. La moglie, 25 anni, è una modella e influencer. Duplantis è una leggenda dell'atletica leggera e ha all'attivo 15 record mondiali nel salto con l'asta, ha vinto due ori olimpici e tre mondiali. Dopo tre anni da imbattuto lo scorso 7 giugno per la prima volta ha perso una gara, in casa, in Svezia. Probabilmente stava già pensando al matrimonio, celebrato il 12 giugno...

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