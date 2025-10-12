Alisha Lehmann: "Gioco e tacchi alti possono conciliarsi"

Alisha Lehmann rivendica il doppio ruolo di calciatrice del Como Women e influencer: "Calcio e social possono andare di pari passo, senza che l'uno escluda l'altro. Gioco ed estetica curata, a partire da trucco, unghie lunghe, tacchi alti e abiti attillati possono conciliarsi. Io sono me stessa in tutte queste cose: sono così, lo sono sempre stata. Ci tengo che le ragazze, guardandomi, capiscano che possono fare come credono, senza dar bada a chi nel 2025 ancora la pensa diversamente" le parole dell'attaccante, ex di Douglas Luiz, al Festival dello sport di Trento.