Dal parquet alle passerelle: Angel Reese è la prima sportiva a sfilare per Victoria's Secret

La star del basket WNBA Angel Reese diventerà la prima atleta professionista a sfilare in lingerie per Victoria's Secret. La 23enne ala grande, alta 1 metro e 91 centimetri e in forza al Rose Basketball Club e al Chicago Sky, ha già ricevuto le sue ali da angelo di Victoria's Secret. "È un vero onore far parte di un momento così potente che celebra le donne e le nostre molteplici sfaccettature", ha dichiarato Reese alla rivista People dopo che Victoria's Secret ha annunciato che la cestista avrebbe posato per loro il 15 ottobre.