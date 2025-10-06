COVER GIRL Cover Girl, Sara Scaperrotta e Zaniolo felici a Udine: "Qui trovata una dimensione familiare"

L'attaccante dei friulani ha parlato della sua nuova vita a Repubblica: "Vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l'amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice. Quando ci sposiamo? Questo ancora non lo so. L'importane è che siamo di nuovo insieme e ci amiamo tanto. Quando conosci una donna, e capisci che è quella giusta, sogni di fare la famiglia del Mulino Bianco, unita e perfetta. Poi la vita ti mette di fronte a situazioni inattese. Noi ci siamo separati, poi ci siamo ritrovati. Il bambino è felicissimo e sono contento anche per questo".