Kairat Almaty, la mamma del 18enne portiere infiamma i social: "Non può essere, sembra abbia 20 anni"

Per Sherhan Kalmurza quella di martedì scorso è stata una notte da ricordare perché, nonostante i cinque gol presi, è sceso in campo con il suo Kairat Almaty contro la squadra con più Champions League al mondo, il Real Madrid. Prontamente sono arrivati complimenti della mamma che è presto diventata virale in rete. Saule Rabayeva ha lasciato attoniti diversi tifosi, che l'hanno scambiata per la sorella del 18enne portiere. "Non può essere sua madre", "La mamma sembra così giovane, pare abbia 20 anni e il figlio 18" alcuni dei commenti sull'influencer kazaka che conta quasi 40mila followers.