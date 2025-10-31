Logo SportMediaset

Calcio
© Getty Images | Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, originario di Certaldo
JUVENTUS

Un altro toscano alla Juve: la Vecchia Signora accoglie Spalletti con una curiosità che fa ben sperare

Il curioso dato che racconta l'intesa vincente tra la Juventus e gli allenatori originari della Toscana

31 Ott 2025 - 10:42
La Juve accoglie Spalletti sperando che le sue origini siano di buon auspicio: 11 degli ultimi 14 scudetti conquistati dai bianconeri, infatti, sono arrivati sotto la guida di un allenatore toscano. L'ultimo in ordine temporale è stato quello vinto da Maurizio Sarri nel 2020, ma prima di lui si ricordano i cinque titoli consecutivi conquistati da Massimiliano Allegri tra il 2015 e il 2019 e i cinque di Marcello Lippi nel 1995, 1997, 1998, 2002 e 2003. 

