LA NOVITà

Perché su tutti i campi della Serie A si gioca col pallone arancione

24 Nov 2025 - 17:41
"Il pallone è quello giallo" cantavano una volta i tifosi della Fiorentina, ma ora non potranno più farlo perché a partire dalla 12ª giornata su tutti i campi della Serie A ha fatto il suo debutto il nuovo pallone del campionato ("Puma Orbita Hi-Vis") di colorazione arancione fluo. Una novità assoluta nella storia del nostro campionato voluta dalla Serie A per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo. Realizzato con i più alti standard tecnologici, il nuovo pallone è dotato inoltre di una tecnologia che limita l'assorbimento dell'acqua e permette di mantenere forma e performance ottimali, garantendo precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance.

