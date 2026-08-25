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SERIE A

Mancini, che assist dalla Serie A: ben 14 italiani Under 20 in campo alla 1° giornata FOTO

Anche due 2008 in campo, il ct della nazionale prende appunti e valuta i nuovi talenti azzurri visti alla prima giornata

25 Ago 2026 - 12:14
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Parma-Cagliari e poi Bologna-Lazio. Il mini tour di Roberto Mancini è appena iniziato, ma è certo che il ct della nazionale ha tanto lavoro da fare. Così come tanti talenti da osservare, anche perché le squadre di Serie A stanno puntando parecchio sui giovani italiani.

Ben 14 Under 20 azzurri (o azzurrabili) in campo durante la prima giornata, dalla grande pattuglia dei 2006 fino ai due 2008 che già a 18 anni si fanno spazio tra i grandissimi. Cisse (Milan) ha forse impressionato più di tutti, però non è affatto solo. Mancini si sfrega le mani e pensa alle convocazioni di settembre per le sfide di Nations League.

SCORRI LA GALLERY PER VEDERE I 14 CALCIATORI ITALIANI NATI DAL 2006 IN POI IN CAMPO DURANTE LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

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