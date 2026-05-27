La top 11 della Serie A 2025/2026: i migliori per fantamedia

Il miglior portiere della stagione al fantacalcio è stato Butez: l'estremo difensore francese, aiutato anche dalla difesa del Como, ovvero la migliore del campionato con soli 29 gol subiti, ha chiuso con una fantamedia pari a 6,2. In difesa comanda Dimarco, autore di una stagione straordinaria: condita dai suoi 7 gol e 16 assist che gli hanno garantito una fantamedia di 7,5. A completare la linea ci sono Bremer (6,7), Bisseck e Ostigard (6,6 per entrambi). A centrocampo spazio a Calhanoglu, protagonista con 9 gol e 4 assist e capace di chiudere con una fantamedia di 7,5. I due posti al fianco al turco se li prendono giocatori di spicco, come McTominay e Nico Paz, entrambi con una fantamedia di 7,2. Infine, il tridente offensivo è composto dal capocannoniere con 17 gol Lautaro Martinez (8,2 di fantamedia), affiancato dal compagno di squadra Marcus Thuram (7,9) e da Hojlund (7,4, anche Simeone, Douvikas e Scamacca hanno chiuso con la stessa fantamedia). Impossibile, però, non citare Malen: l'olandese non è andato a voto in almeno 19 partite e non è dunque considerabile per questa top 11, ma in meno di un girone ha segnato 14 reti, chiudendo al secondo posto nella classifica marcatori e terminando la stagione con una fantamedia pari a 9,1.