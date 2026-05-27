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© Getty Images | Adrian Semper (Pisa)
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Fantacampionato

La flop 11 della Serie A 2025/2026: i peggiori per fantamedia

Da Semper a Morata: le delusioni della stagione appena conclusa con la fantamedia più bassa 

27 Mag 2026 - 13:43
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Il peggior portiere della stagione per fantamedia è stato Semper: l'estremo difensore del Pisa paga i 42 gol subiti, chiudendo con una fantamedia di 4,5. In difesa spazio a Pezzella della Cremonese, Gaspar del Lecce, Britschgi del Parma e Luca Pellegrini della Lazio: tutti e quattro hanno concluso la stagione con una fantamedia di 5,6. A centrocampo troviamo invece Sohm in prestito al Bologna dalla Fiorentina, Bondo del Lecce e Marin del Pisa, che hanno terminato il campionato con fantamedie pari rispettivamente a 5,4, 5,5, e 5,6. Infine, completa la flop 11 il tridente offensivo composto da Morata del Como (5,3), Sanabria della Cremonese (5,6) e Sarr dell'Hellas (5,7). 

serie a
flop 11
calcio

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