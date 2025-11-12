Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno

12 Nov 2025 - 10:46
PUMA e Lega Calcio Serie A hanno presentato oggi il nuovo pallone Orbita Hi-Vis per la stagione invernale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1.

Le inedite grafiche ispirate al mondo della tecnologia richiamano nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale, dando vita a un design moderno e all’avanguardia. Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart. Ma la vera novità è nella scelta del colore: per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la classica base gialla per adottare un’inedita e vibrante base Fluo Orange. Una scelta audace, pensata per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo.

Realizzato con i più alti standard tecnologici, il pallone garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance.

Il pallone PUMA Orbita Serie A Hi-Vis FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.

Il pallone da gioco PUMA Orbita Serie A Enilive Hi-Vis 2025/2026 è disponibile su PUMA.com e presso selezionati retailer.

