Dimarco Mvp della Serie A 25/26, domina l'Inter: tutti i premiati al Gran Galà alla Scala di Milano

"Sui social sono tutti bravi a criticare e giudicare. E' il nostro lavoro, certo. Con Chiellini ci siamo sentiti dopo la Juve, per me è sempre stato un punto di riferimento", ha spiegato Bastoni. Centrocampo a tre con Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay che ha dovuto fermarsi per una aritmia - "Metterò a posto quello che ho al cuore che non è un problema e tornerò in campo. Dopo la sosta? Non è ancora sicuro" - e Luka Modrić: "Non sarei venuto in Italia se non avessi pensato di poter giocare a livello. Ho grande rispetto per il calcio italiano e spero che quest'anno possa essere ancora migliore per me e per il Milan".