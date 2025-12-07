Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
SERIE A

Cremonese-Lecce: le foto del match

La Cremonese batte 2-0 il Lecce: a segno Bonazzoli e Sanabria. La squadra di Nicola ha indossato una maglia speciale, la Christmas Jersey "Soli mai", per la campagna di sensibilizzazione sul tema della solitudine. Nella Christmas Jersey 2025/26, il colore rosso (da sempre associato all'affetto e al calore tipici del periodo natalizio), lascia spazio al bianco: un vuoto nascosto agli occhi degli altri con il quale diverse persone si trovano a convivere quotidianamente. Portare il tema all'attenzione di tutti significa dare valore alle festività prendendoci carico di un crescente bisogno di condivisione. "Dal grigio nasce però il filo rosso che corre lungo la maglia, evocando il legame invisibile che unisce ciascuno di noi anche attraverso l'amore per la Cremo. È dalla forza della sottile linea rossa che si accendono in continuazione speranza e fiducia", si legge nel comunicato del club. 

07 Dic 2025 - 15:11
17 foto
serie a
cremonese
lecce

