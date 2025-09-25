Logo SportMediaset
Il duello

Allegri contro Conte vuol dire anche Milan-Juventus: tutti i precedenti in Serie A

Domenica Milan e Napoli si affronteranno in un match che potrebbe dire molto sulle pretendenti allo Scudetto. Allegri e Conte torneranno a sfidarsi dopo 12 anni: l'ultimo precedente tra i due risale all'ottobre del 2013

25 Set 2025 - 11:47
7 foto

La sfida tra i rossoneri e i campioni d'Italia è anche un ritorno a quello che fino a 12 anni fa era un classico del nostro campionato, il duello tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il tecnico del Napoli era sulla panchina della Juventus, mentre il livornese era alla sua prima esperienza in rossonero. I numeri danno Conte in vantaggio: in Serie A le statistiche recitano 3 vittorie e 1 pareggio. L'unica sconfitta è arrivata nel novembre del 2012: al suo posto a bordo campo, però, c'era il vice Alessio. 

allegri
conte
serie a

