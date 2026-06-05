Red Bull Ultimate Football Challenge: Klopp riunisce Neymar Jr, Endrick, Rios e Szoboszlai

La sfida si è conclusa con 6 palloni ancora a disposizione, impressionando Jürgen Klopp, che ha sottolineato come la sfida gli abbia ricordato perché si è innamorato del calcio: "Sono stati tutti straordinari, ma la cosa più impressionante è stata senza dubbio il passaggio di Endrick sul tapis roulant: Richard l’ha controllato al primo tocco e ha segnato. Non pensavo fosse possibile. Forse serviva anche un po’ di fortuna, ma è stato eccezionale. Credo che oggigiorno per i calciatori la sfida più grande sia quella di tenere vivo il bambino che hanno dentro: è per questo entusiasmo che ci dedichiamo al calcio ed è il motivo per cui amiamo così tanto questo gioco. Ma poi, nel calcio professionistico, a volte ci si dimentica che in fondo è un gioco; e se giochi senza divertirti, senza provare piacere, tutto cambia. Qui si è visto che tutti loro cinque quel bambino ce l’hanno ancora dentro, e che sono capaci di divertirsi ancora".