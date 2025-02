Profondo rosso Theo: sei espulsioni da quando è al Milan, è il secondo in Europa

L'espulsione di Theo Hernandez contro il Feyenoord ha compromesso la qualificazione del Milan agli ottavi di Champions League, ma ha fatto discutere più per il modo in cui è arrivata che per altro. Il cartellino rosso per il terzino rossonero, infatti, non è certo una novità. Da quando ha iniziato a indossare la maglia del Milan, considerando i cinque maggiori campionati europei con le coppe, solo un calciatore è stato allontanato dal campo più spesso. Nessuno, invece, considerando solo le squadre di Serie A. Ecco la top 10 in Europa.