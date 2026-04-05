Miami inaugura lo stadio con la Tribuna Messi e Leo segna il primo gol dopo 10’

L'Inter Miami di David Beckham inaugura la sua nuova casa, il 'Nu Stadium', in occasione della gara di Mls contro Austin FC e il protagonista è subito Leo Messi, a cui è stata intitolata una tribuna dell'impianto. Dopo il taglio del nastro, lo spettacolo pirotecnico e l'inno nazionale cantato da Marc Anthony, il primo gol della squadra di Mascherano nel nuovo stadio è stato infatti proprio della Pulce, che ha firmato il momentaneo 1-1 al 10' dopo l’iniziale vantaggio ospite. Nel finale a lasciare il segno è stato anche Luis Suarez, che ha segnato il 2-2 con cui si è chiuso il match.