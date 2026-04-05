Miami inaugura lo stadio con la Tribuna Messi e Leo segna il primo gol dopo 10’

© Getty Images
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Esordio da protagonista per l'argentino al 'Nu Stadium', nuova casa dell'Inter Miami
L'Inter Miami di David Beckham inaugura la sua nuova casa, il 'Nu Stadium', in occasione della gara di Mls contro Austin FC e il protagonista è subito Leo Messi, a cui è stata intitolata una tribuna dell'impianto. Dopo il taglio del nastro, lo spettacolo pirotecnico e l'inno nazionale cantato da Marc Anthony, il primo gol della squadra di Mascherano nel nuovo stadio è stato infatti proprio della Pulce, che ha firmato il momentaneo 1-1 al 10' dopo l’iniziale vantaggio ospite. Nel finale a lasciare il segno è stato anche Luis Suarez, che ha segnato il 2-2 con cui si è chiuso il match.