Lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat inaugura una nuova era nel calcio

• Lo stadio originale è stato costruito nel 1983 per i Giochi del Mediterraneo ed è stato ora completamente riconcepito (2023–2025) in vista della Coppa d’Africa 2025.

• In quanto impianto sportivo di punta del Marocco, permetterà al Paese di ospitare importanti eventi internazionali, favorendone lo sviluppo economico e sociale.

• Accoglierà la partita inaugurale, le semifinali e la finale della Coppa d’Africa (AFCON) 2025, a partire dal 21 dicembre 2025.

• Il Marocco ospiterà inoltre per i prossimi quattro anni la Coppa del Mondo FIFA Femminile Under 17, a partire da ottobre 2025.

• Il Marocco, insieme a Spagna e Portogallo, co-ospiterà la Coppa del Mondo FIFA 2030.

• Populous, in collaborazione con Oualalou + Choi, ha anche curato la progettazione del Grand Stade Hassan II a Benslimane, che con i suoi 115.000 posti sarà il più grande stadio di calcio al mondo e potrà ospitare le partite inaugurali o finali del torneo del 2030.

