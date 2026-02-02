Il Chievo presenta Douglas Costa: "L'Italia mi mancava tanto, sono qui grazie a Balotelli"

© italyphotopress | Douglas Costa al Chievo Verona
Le parole di Douglas Costa, presentato oggi come nuovo giocatore del Chievo Verona
Sei anni dopo aver lasciato la Juventus, Douglas Costa è tornato in Italia per iniziare una nuova avventura con la maglia del Chievo Verona, in Serie D, e ha spiegato così la sua scelta a La Gazzetta dello Sport: “Tutto è nato grazie a Mario Balotelli, siamo molto amici. Lui mi ha fatto conoscere il presidente Laterza e il ds Fulco. Questa società ha una storia importante, ecco perché ho accettato subito. Nel gennaio 2019 ho pure segnato un gol al Chievo da avversario, dovevo farmi perdonare”.
"Amo le sfide, non vedo l’ora di rimettermi in gioco. Voglio aiutare la squadra a tornare tra i professionisti. Sono pronto", ha aggiunto l'esterno brasiliano classe 1990, che ha firmato un contratto di sei mesi e dichiarato che l'Italia gli mancava tantissimo: "Tutte le volte che tornavo qui in vacanza provavo sensazioni bellissime. Ho incontrato tanti italiani in giro per il mondo, tutti mi hanno sempre voluto bene. Con la Juventus ho giocato tre stagioni fantastiche. Prima di arrivare a Verona abbiamo fatto tappa a Torino. Ho rivisto i luoghi a cui sono affezionato. Questo Paese è nel mio cuore”.
"Adesso nella mia testa c’è soltanto il Chievo. Finalmente sono tornato” ha detto ancora il brasiliano, che al termine dell'avventura in giallobù si trasferirà all’Al Ittifaq negli Emirati Arabi il cui proprietario è lo stesso del Chievo.