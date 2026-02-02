Il Chievo presenta Douglas Costa: "L'Italia mi mancava tanto, sono qui grazie a Balotelli"

Sei anni dopo aver lasciato la Juventus, Douglas Costa è tornato in Italia per iniziare una nuova avventura con la maglia del Chievo Verona, in Serie D, e ha spiegato così la sua scelta a La Gazzetta dello Sport: “Tutto è nato grazie a Mario Balotelli, siamo molto amici. Lui mi ha fatto conoscere il presidente Laterza e il ds Fulco. Questa società ha una storia importante, ecco perché ho accettato subito. Nel gennaio 2019 ho pure segnato un gol al Chievo da avversario, dovevo farmi perdonare”.