Calcio
© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari
LA CLASSIFICA

I 10 calciatori più pagati del 2025: Cristiano Ronaldo è il "Paperone"

Il portoghese guadagna praticamente il doppio dell'eterno rivale Lionel Messi secondo la classifica stilata da Forbes

20 Ott 2025 - 18:40
Cristiano Ronaldo si conferma il "Paperone" del mondo del calcio nella classifica stilata da Forbes. Nella top-10 stimata, CR7 nel 2025 ha guadagnato - al netto di commissioni e agenti - 280 milioni di dollari, praticamente il doppio di Lionel Messi. Escono dalla classifica Neymar e De Bruyne, entrano Bellingham e Lamine Yamal.

