I 10 calciatori più pagati del 2025: Cristiano Ronaldo è il "Paperone"

© Getty Images | 10) Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari
Il portoghese guadagna praticamente il doppio dell'eterno rivale Lionel Messi secondo la classifica stilata da Forbes
Cristiano Ronaldo si conferma il "Paperone" del mondo del calcio nella classifica stilata da Forbes. Nella top-10 stimata, CR7 nel 2025 ha guadagnato - al netto di commissioni e agenti - 280 milioni di dollari, praticamente il doppio di Lionel Messi. Escono dalla classifica Neymar e De Bruyne, entrano Bellingham e Lamine Yamal.