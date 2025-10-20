I 10 calciatori più pagati del 2025: Cristiano Ronaldo è il "Paperone"

Cristiano Ronaldo si conferma il "Paperone" del mondo del calcio nella classifica stilata da Forbes. Nella top-10 stimata, CR7 nel 2025 ha guadagnato - al netto di commissioni e agenti - 280 milioni di dollari, praticamente il doppio di Lionel Messi. Escono dalla classifica Neymar e De Bruyne, entrano Bellingham e Lamine Yamal.