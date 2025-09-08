Logo SportMediaset
UN DONO PER POCHI

Depay da record: Puma lo celebra con delle scarpe speciali

Con il suo storico 51° gol con la maglia dell'Olanda, l'attaccante è ufficialmente diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale maschile

08 Set 2025 - 10:34
17 foto

Con il suo storico e record-breaking 51° gol con la maglia dell'Olanda, Memphis Depay è ufficialmente diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale maschile. Per celebrare questo momento speciale, PUMA e Memphis Depay hanno progettato e realizzato 51 paia di scarpini da calcio in limited-edition, gli MD51 ULTRA, che verranno donati alle 51 persone più influenti che lo hanno aiutato a raggiungere questo straordinario traguardo.

“Ero un ragazzino con grandi sogni; un cucciolo diventato leone sul palcoscenico più importante. Il mondo ha visto parte del mio percorso, ma non tutto: il duro lavoro, la dedizione che nessuno vede, è ciò che mi ha aiutato a ottenere qualcosa che porterò con me per sempre,” ha dichiarato Memphis Depay.

“Diventare il miglior marcatore della nazionale maschile olandese è un vero onore. Con tutti i giocatori incredibili che hanno vestito la maglia di questa grande nazione, essere colui che ha segnato di più dimostra che nessun sogno è troppo grande. Ho voluto celebrare questo momento con un gesto speciale per ringraziare le persone che mi hanno accompagnato lungo il cammino: 51 paia di scarpini per 51 persone che hanno camminato al mio fianco. Sono felice di questo record, ma non finisce qui. Il viaggio ha ancora molti capitoli da scrivere.”

Memphis Depay ha personalmente selezionato questo gruppo speciale che comprende familiari, amici e persone influenti che hanno fatto parte della sua storia. Memphis e PUMA metteranno inoltre in palio un paio di scarpini in un concorso speciale su @pumafootball.

Le MD51 ULTRA presentano una base white con due colorway e grafiche uniche su ciascun piede. Lo scarpino sinistro presenta blue e black che simboleggiano l’importanza della famiglia, della fede e delle origini culturali di Memphis. Lo scarpino destro mostra icone orange e black che raccontano il percorso calcistico di Memphis, da bambino con un sogno fino a diventare una superstar.

Le icone sullo scarpino sinistro rappresentano:
1. Numero 10: Diventare il numero 10 della nazionale olandese.
2. Gigi Vitale: Amicizia / Tatuaggio del cerchio.
3. Mamma Cora: Lettere "Cora" / Cuore in fiamme.
4. Cristo Redentore: Fede.
5. Moordrecht: The Genesis (bandiera Ghana/Moordrecht + stella del Ghana).

Le icone sullo scarpino destro rappresentano:
1. Cappello da cowboy: L'arrivo in nazionale.
2. Primo gol (Doel) con la maglia dei Paesi Bassi.
3. Gol di Paneka contro la Francia.
4. Tatuaggio del leone: Resilienza.
5. 51 gol / BADTTW: Fiducia nella propria saggezza interiore.

Ogni paio di scarpini MD51 ULTRA verrà consegnato in una custodia speciale alle persone scelte da Memphis e sarà accompagnato da un certificato di autenticità firmato da Depay. I modelli non saranno messi in vendita.

