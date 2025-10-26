Logo SportMediaset

Calcio
1 di 15
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

serie c

Ascoli-Sambenedettese 1-0: grande festa al Picchio per il derby atteso 39 anni

26 Ott 2025 - 18:19
15 foto

Il primo dei due Derby del Tronto (tra pochi giorni il secondo in Coppa Italia), andato in scena 39 anni dopo l'ultima volta, va all’Ascoli, che si dimostra una delle favorite al ritorno in Serie B. Battuta 1-0 la Sambenedettese grazie al gol nel primo tempo di Milanese, eroe del Picchio al termine di una partita rovente, conclusa con 4 espulsioni tra le fila degli ospiti (Moussa Toure per doppio giallo e due collaboratori di Palladini e il ds De Angelis per proteste). La rivincita, a campi invertiti, è in programma in Coppa Italia mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:00.

