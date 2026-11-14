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L'AMICHEVOLA

Argentina, la prima senza Messi è un flop. E nel mirino ci finisce Balerdi

Sconfitta in un Monumental mezzo vuoto per il ct Scaloni: inutile il gol di Julian Alvarez nella ripresa 

14 Nov 2026 - 15:03
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La prima uscita dell'Argentina senza Lionel Messi è stato un vero flop. L'Albiceleste è finita ko per 2-1 in un Monumental mezzo vuoto (appena 25mila spettatori, colpa degli elevati prezzi) contro l'Uruguay di Diego Forlan in amichevole: decisivo il gol di Araujo e l'autorete di Balerdi.

Proprio il romanista Balerdi è stato fortemente criticato dai media argentini e dai tifosi per una prestazione, a loro dire, insufficiente. "Il peggior calciatore della storia della nazionale" uno dei commenti letti sui social. Anche i colleghi del Clarin hanno bocciato l'ex Marsiglia nelle pagelle: "È stato decisivo in negativo in occasione del primo gol dell'Uruguay, commettendo un fallo evidente - che gli è costato un cartellino giallo - e poi segnando involontariamente un autogol. Nel complesso ha faticato nei contrasti con gli attaccanti uruguaiani, rendendo l'assenza di Cuti Romero ancora più evidente".

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