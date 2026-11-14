Argentina, la prima senza Messi è un flop. E nel mirino ci finisce Balerdi

Proprio il romanista Balerdi è stato fortemente criticato dai media argentini e dai tifosi per una prestazione, a loro dire, insufficiente. "Il peggior calciatore della storia della nazionale" uno dei commenti letti sui social. Anche i colleghi del Clarin hanno bocciato l'ex Marsiglia nelle pagelle: "È stato decisivo in negativo in occasione del primo gol dell'Uruguay, commettendo un fallo evidente - che gli è costato un cartellino giallo - e poi segnando involontariamente un autogol. Nel complesso ha faticato nei contrasti con gli attaccanti uruguaiani, rendendo l'assenza di Cuti Romero ancora più evidente".