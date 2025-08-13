Arbitri, le nuove divise europee: esordio nella Supercoppa a Udine

Macron e UEFA presentano ufficialmente i nuovi Game Set per gli arbitri che dirigeranno le partite delle principali competizioni UEFA nelle prossime due stagioni. Le nuove divise, sintesi di innovazione tecnica e design, faranno il loro esordio nella prestigiosa cornice della Supercoppa Europea 2025, in programma a Udine nella serata di mercoledì 13 agosto, confermando così la visione comune di Macron e UEFA: unire qualità tecnica, comfort e stile per garantire agli arbitri il massimo delle prestazioni, senza rinunciare a un’immagine distintiva e riconoscibile.