Calcio
IL DEBUTTO

Arbitri, le nuove divise europee: esordio nella Supercoppa a Udine

Quattro varianti cromatiche: azzurro fluo, giallo fluo, rosso brillante e nero

13 Ago 2025 - 14:32
7 foto

Macron e UEFA presentano ufficialmente i nuovi Game Set per gli arbitri che dirigeranno le partite delle principali competizioni UEFA nelle prossime due stagioni. Le nuove divise, sintesi di innovazione tecnica e design, faranno il loro esordio nella prestigiosa cornice della Supercoppa Europea 2025, in programma a Udine nella serata di mercoledì 13 agosto, confermando così la visione comune di Macron e UEFA: unire qualità tecnica, comfort e stile per garantire agli arbitri il massimo delle prestazioni, senza rinunciare a un’immagine distintiva e riconoscibile.

Il completo, caratterizzato da un elegante girocollo con bordo in maglieria, si distingue per la particolare grafica embossata sul corpo anteriore della maglia: coppie di sottili aste verticali che si interrompono in punti precisi per lasciare spazio alla scritta UEFA. Al centro del petto, in stampa siliconata, campeggia il Macron Hero, mentre a sinistra è presente lo stemma UEFA Match Official. Due inserti triangolari in tessuto lucido, posizionati all’altezza delle tasche frontali con chiusura in velcro, completano il look, aggiungendo un tocco di dinamismo visivo.

Il Game Set, ideato dal Centro Stile Macron, è disponibile in quattro varianti cromatiche: azzurro fluo, giallo fluo, rosso brillante e nero. I pantaloncini, sempre neri, si abbinano ai calzettoni coordinati con la maglia, impreziositi sul davanti dal Macron Hero e, sul polpaccio, appena sotto il bordo superiore, da una caratteristica V nera.

Realizzate con tessuti eco-sostenibili di ultima generazione, le nuove divise garantiscono comfort e performance ai massimi livelli. Il materiale principale è Eco Softlock, un tessuto tecnico in poliestere riciclato al 100%, leggero, morbido, altamente traspirante e resistente allo strappo, con asciugatura rapida. Gli inserti sul petto sono in Eco Everton, caratterizzato da un particolare effetto riflettente che crea impattanti giochi di luce. Il pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano ulteriore leggerezza e traspirabilità ottimale.

