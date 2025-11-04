Logo SportMediaset

Altri sport
RUGBY

Stile, coraggio, spirito e passione: c'è tutto dei Barbarians nel nuovo Game Set 2025/26

Barbarian FC e Macron hanno presentato il nuovo Game Set 2025/26 e la Training Jersey che i “BaaBaas” indosseranno in occasione dei prossimi impegni internazionali. L’esordio ufficiale è arrivato nella sfida di sabato scorso al GTech Community Stadium a Londra contro gli All Blacks XV. Il nuovo Game Set non si discosta dalle tradizionali e iconiche bande orizzontali bianche e nere, con quest’ultime che però sono caratterizzate in questo caso dalla presenza di una grafica geometrica tono su tono. Lo stesso pattern, ricavato dalla moltiplicazione e intersezione delle curve e degli angoli formati dal Macron Hero, logo del brand italiano, è presente in versione alternata bianco-nera anche nel girocollo e sui bordi manica. Nel retrocollo esterno, insieme al logo del club, sono stampate in nero su fondo bianco quattro parole che riconducono a quattro valori chiave per il club, ovvero FLAIR – COURAGE – SPIRIT – PASSION. L’interno del backneck è personalizzato con etichetta a sfondo nero che riprende la grafica della maglia, il logo del Barbarian FC, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto sono ricamati a destra il Macron Hero e a sinistra lo stemma del club. Il kit è completato da pantaloncini neri, mentre, come da tradizione, i calzettoni saranno di libera scelta per i giocatori selezionati, i quali potranno decidere di indossare quelli del proprio club di appartenenza, di quello in cui sono cresciuti o della propria nazionale. Una maglia che da sempre esprime lo spirito del rugby, ma anche l’impegno alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. Oltre al Game set è stata presentata anche la Training Jersey che accompagnerà i Barbarians nelle fasi di preparazione e riscaldamento prima delle partite.

04 Nov 2025 - 18:19
7 foto
rugby
barbarians

