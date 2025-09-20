Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
1 di 7
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

ATLETICA

Italia, record di medaglie ai Mondiali: a Tokyo la bellezza di sette podi

La spedizione italiana ai Mondiali di atletica di Tokyo ha stabilito il record di medaglie (7, un oro, tre argenti e tre bronzi), superando il primato stabilito a Goteborg nel 1995. Quella più pregiata arriva dal salto in lungo grazie a Mattia Furlani. Splendida Nadia Battocletti, che va sul podio sia nei 10.000 che nei 5.000 metri. Scopri tutte le medaglie azzurre conquistare in Giappone...

20 Set 2025 - 15:19
7 foto
mondiali atletica
italia
record medaglie

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

I più visti di Atletica

Furlani nella storia: oro mondiale nel lungo di Tokyo con 8,39

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

Dallavalle sfiora il miracolo: argento mondiale nel triplo di Tokyo

Furlani, è un oro giallorosso: dal tifo per la Roma alla sfida in sospeso con Tavares

Lyles: fantastico poker mondiale sui 200 metri a Tokyo

Kerley: l'ultima follia del 2025 è l'adesione alle Olimpiadi del doping per battere il record di Bolt