ATLETICA Italia, record di medaglie ai Mondiali: a Tokyo la bellezza di sette podi

La spedizione italiana ai Mondiali di atletica di Tokyo ha stabilito il record di medaglie (7, un oro, tre argenti e tre bronzi), superando il primato stabilito a Goteborg nel 1995. Quella più pregiata arriva dal salto in lungo grazie a Mattia Furlani. Splendida Nadia Battocletti, che va sul podio sia nei 10.000 che nei 5.000 metri. Scopri tutte le medaglie azzurre conquistare in Giappone...