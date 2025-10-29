A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Per la prima volta nella storia non ci sarà una barca statunitense al via della prossima Coppa America di vela, che si terrà a Napoli nel 2027. È ufficiale la rinuncia di American Magic all’America’s Cup 2027: “Dopo un intenso confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l’attuale struttura non offre il quadro necessario affinché American Magic possa condurre una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38ma America’s Cup“, ha spiegato il team principal del team a stelle e strisce, fondato nel 2017 per rappresentare il New York Yacht Club