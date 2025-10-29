Logo SportMediaset

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

29 Ott 2025 - 14:01
Per la prima volta nella storia non ci sarà una barca statunitense al via della prossima Coppa America di vela, che si terrà a Napoli nel 2027. È ufficiale la rinuncia di American Magic all’America’s Cup 2027: “Dopo un intenso confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l’attuale struttura non offre il quadro necessario affinché American Magic possa condurre una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38ma America’s Cup“, ha spiegato il team principal del team a stelle e strisce, fondato nel 2017 per rappresentare il New York Yacht Club

“Abbiamo un profondo rispetto per l’America’s Cup e per ciò che rappresenta. Tuttavia, per una squadra impegnata nell’eccellenza a lungo termine, è fondamentale che vi sia un allineamento tra sostenibilità economica e prestazioni competitive. Al momento, non riteniamo che queste condizioni siano presenti per una sfida di American Magic“, ha aggiunto Doug DeVos.

“Il nostro focus ora si sposta sul futuro. Ci concentreremo sullo sviluppo degli atleti e delle tecnologie, sulle competizioni internazionali e sul continuo impulso all’innovazione nella produzione e nel design avanzato dalla nostra base di Pensacola”.

