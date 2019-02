Supercross: Angelo Pellegrini alla conquista dell'America

Svelata in Indonesia la YZR-M1 con cui Valentino e Vinales scenderanno in pista nel Mondiale 2019

Quante prese in giro per la banda Spalletti

Finisce il parità il match della Dacia Arena in memoria di Davide Astori

Secondo gol in due partite per l'attaccante paraguaiano, che non fa rimpiangere Piatek