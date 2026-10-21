Paura per Sergio Rico e famiglia: legato e minacciato dai ladri come Donnarumma
Una banda di criminali ha fatto irruzione nell'abitazione nei pressi di Siviglia dell'ex portiere che è stato legato e minacciato davanti a moglie e figli
L’ex portiere del Fulham Sergio Rico e la sua famiglia sono stati vittime di una violenta rapina a mano armata nella loro abitazione vicino a Siviglia. Cinque uomini mascherati hanno fatto irruzione mentre la famiglia cenava, legando il 33enne e minacciando la moglie, l’influencer Alba Silva, davanti ai loro due figli, di cui uno è neonato.
I rapinatori hanno saccheggiato la casa, rubando denaro, gioielli e borse di lusso. Secondo alcune ricostruzioni, uno dei malviventi avrebbe persino puntato una pistola alla tempia della madre di Alba. Al momento, la polizia indaga sull’accaduto e non risultano arresti. Rico ha confermato la violenza dell’aggressione, smentendo però di essere stato brutalmente picchiato.
La moglie ha raccontato sui social di essere ancora sotto shock, ma ha ringraziato per il fatto che tutta la famiglia sia rimasta illesa: "Sono ancora sotto shock: non ho parole per quello che è accaduto l'altra sera", le parole condivise sulle storie.
Un episodio che riporta alla memoria un caso simile che ha coinvolto un altro portiere, Gianluigi Donnarumma, vittima nel luglio 2023 di una violenta rapina nella sua abitazione a Parigi, durante la quale lui e la compagna furono aggrediti e legati dai malviventi.