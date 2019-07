Sankt Moritz vuole la Formula E: "Siamo la città dell'energia"

08/07/2019

Nell'attesa del weekend di New York che chiuderà la season 5 di Formula E e decreterà il nuovo campione del mondo, c'è Sankt Moritz che spera di ospitare l'E-Prix svizzero nel 2020. Il consiglio comunale di Zurigo ha datato parere negativo e quindi la cittadina di montagna svizzera si è fatta avanti: "Vorremmo offrire asilo alla Formula E", ha detto il sindaco Christian Jott Jenny.



Il desiderio è quello di ospitare la Formula E in una cornice unica e magica: "La comunità, inoltre, è pronta ad aiutare l'organizzatore a pianificare e implementare una possibile gara di Formula E a Sankt Moritz. Per buone ragioni: come città dell'energia, è nelle corde di Sankt Moritz il fatto che il tema dell'elettromobilità venga affrontato. Qui abbiamo avuto la prima luce elettrica in Svizzera, il primo tram elettrico nelle Alpi correva nel 1896 tra il villaggio di Sankt Moritz e le terme di Sankt Moritz Bad. Inoltre, questo luogo ha una forte affinità con gli sport motoristici e organizza più di una dozzina di eventi di settore l'anno".



L'idea è quella di farlo a giugno per lanciare la stagione estiva di una delle località montane più ambita ed esclusiva, ora tocca alla Fia e ad Agag studiare la fattibilità.