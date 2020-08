Formula E, E-Prix Berlino: dominio Techeetah, superpole a Da Costa

E-PRIX BERLINO

di

LUCA BUCCERI

Sarà Antonio Felix Da Costa a partire davanti a tutti nell'E-Prix di Berlino. Il pilota portoghese, dopo 158 giorni di assenza dai tracciati, torna ad essere il più veloce tra le curve del Tempelhof chiudendo a 1'06''799 conquistando la superpole davanti al compagno di scuderia Jean-Eric Vergne e alla Porsche di Lotterer. Quarto tempo per Sebastian Buemi, l'ex Ferrari Felipe Massa partirà invece dalla decima posizione.

Riparte alla grande la stagione di Formula E per la DS Techeetah e Antonio Felix Da Costa che al Tempelhof, ex aeroporto della capitale tedesca, sfreccia tra le curve e conquista la prima superpole post-pandemia. Il portoghese, attuale leader del campionato, gira più veloce di tutti lasciandosi alle spalle il compagno Vergne. Il due volte campione del Mondo chiude con un ritardo di 322 millesimi e sin dalle prime battute di gara-1 dell'E-Prix di Berlino proverà a dare fastidio al compagno. Un buon ritorno in pista per la scuderia franco-cinese che, dopo il bis Mondiale tra il 2018 e il 2019 con JEV, sogna la tripletta con Da Costa.

Terzo tempo per Andrè Lotterer (+0''436), seguito da Buemi (+0''449) e De Vries (+0''503). Buona prestazione anche per D'Ambrosio che partirà sesto (+0''572), solo decima posizione invece per l'ex Ferrari Felipe Massa.

Da rivedere la prestazione di Mitch Evans, secondo nella classifica generale, che sarà costretto a rincorrere dalla nona posizione. Male anche Alexander Sims, attualmente terzo nella generale, che in qualifica non va oltre il diciassettesimo tempo dietro a Stoffel Vandoorne così come Lucas Di Grassi, costretto a partire dal 21° posto in griglia.

Da segnalare gli ottimi debutti di Alex Lynn, 12° con la sua Mahindra (chiamato a sostituire Ma) e René Rast, 14° con l'Audi che fu di Abt. Proprio il tedesco, licenziato nel corso della pandemia per aver fatto guidare un pilota virtuale professionista al suo posto nel corso della Formula E Race at Home, inizia male l'avventura con la NIO non andando oltre il 22° tempo.

Vi ricordiamo che potrete seguire l'E-Prix di Berlino in diretta dalle 18.45 su Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it.