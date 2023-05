Extreme E, Hydro X Prix: Veloce Racing vince gara-2 in Scozia  

Extreme E

Il duo Hansen-Taylor trionfa davanti alla McLaren. Terzo il Team Hummer-Ganassi



In gara-2 dell’Hydro X Prix vince Veloce Racing con il duo Hansen-Taylor, che conquista così la testa del campionato. In Scozia, nell’ex miniera di carbone di Glenmuckloch, secondo posto a più di 6” di distanza per la McLaren di Gilmour e Foust, mentre il Team Hummer-Ganassi completa il podio con Sorensen e Anderson. Delusione per la X44 di Lewis Hamilton, che dopo aver vinto gara-1 non si qualifica nemmeno per la Redemption Race.

Esulta la Veloce Racing di Molly Taylor e Kevin Hansen, che trionfa in gara-2 dell’ Hydro X Prix davanti alla McLaren e al Team Hummer-Ganassi, che chiude il podio. Si corre ancora in Scozia, nell'ex miniera di carbone di Glenmuckloch, nella regione di Dumfries e Galloway, che sarà presto riconvertita in centrale idroelettrica. Il tema è quello legato all'importanza dell’acqua e delle energie rinnovabili, in una zona che vede già diverse pale eoliche. Emozioni già in qualifica: la prima manche viene vinta dalla Ganassi Racing, mentre la seconda, caratterizzata da due incidenti a catena che hanno provocato altrettante bandiera rossa a poche curve dal via, da Veloce. Delusione per la X44, il team di Lewis Hamilton, che dopo aver vinto gara-1 esce anche dalla Redemption Race, dove trionfa la JBXE di Jenson Button con il duo Bakkerud/Hosas.

Nella Grand Final è subito la Veloce a prendere la testa della gara, con Acciona e McLaren molto vicine tra loro. Il vantaggio accumulato è fondamentale per mantenere la visibilità al cambio pilota, mentre è bagarre per il secondo posto tra Sanz e Ahlin-Kottulinsky, costretta allo stop proprio per un contatto con la pilota spagnola. Taylor mantiene 4” di vantaggio sulla seconda posizione di Gilmour, che cerca di accelerare nell’ultimo giro dopo avere staccato la Ganassi di Sorensen. Il distacco della Veloce aumenta al traguardo, quando può festeggiare la vittoria di gara-2 davanti alla McLaren e al Team Hummer-Ganassi. La Veloce conquista così la vetta del campionato con 80 punti, mantenendo 11 lunghezze di vantaggio sul secondo posto di Acciona.