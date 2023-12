Extreme E, gran finale nel Deserto di Atacama: la programmazione Mediaset

EXTREME E

Dieci piloti e cinque squadre in corsa per titolo della serie offroad riservata ai suv elettrici Odyssey

© Extreme E/Sam Bagnall Dall'Arabia Saudita al Cile passando per la vecchia Europa: Scozia e poi Italia, con ben due X-Prix consecutivi in Sardegna nel cuore dell'estate e poi al suo capolinea. Il campionato 2023 di Extreme taglia questo fine settimana il suo traguardo conclusivo (anzi due!) in Cile, alle porte del deserto cileno di Atacama. Sarà infatti il Copper X-Prix di Antofagasta (Round 9 e 10 della serie) a dirimere le sorti della sfida per il titolo che vede in teoria una "manita" di equipaggi in corsa ma in buona sostanza i primi due nettamente favoriti. L'intero fine settimana "estremo" può contare su una programmazione televisiva Mediaset a trecentosessanta gradi: in diretta streaming su sportmediaset.it e in differita su Italia 1 e Canale 20.

© Extreme E/Andrew Ferraro

Tutti gli occhi sono rivolti al Sainz XE Team che schiera la coppia formata da Laia Sanz e Mattias Ekstrom, al vertice della classifica con 139 punti, e al Rosberg RXRX di Mikaela Ahlin-Kottulinsky-Johan Kristofferson, la squadra del campione del mondo 2016 di Formula Uno Nico Rosberg che insegue a quota 136 punti. Per la matematica sono ancora in corsa per il titolo anche gli equipaggi di Veloce Racing, Chip Ganassi Racing e X44 Vida Carbon Racing, il team di Lewis Hamilton ma con distacchi progressivamente più pesanti dalla coppia (anzi da quartetto) di testa: 118, 99 e 87 punti il bottino di Veloce, Ganassi e X44.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle ore 19.00, in diretta streaming su SportMediaset.it, e in differita su Canale 20 e Italia 1, sfrecciano i SUV elettrici dell’“Extreme E”, per i due round finali della stagione. Le telecronache dei due X-Prix sono affidate al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria.

L'Antofagasta Minerals Copper X Prix si svolge a Calama, una piccola città mineraria situata sul fiume Loa, una regione estremamente arida vicina al deserto di Atacama. Il Cile è uno dei maggiori produttori di rame al mondo e tre delle più grandi miniere di rame del mondo si trovano nel raggio di 50 chilometri da Calama.

Il rame è una parte essenziale dell'industria dei veicoli elettrici, grazie alla sua elevata conduttività, durata e malleabilità. Il tracciato di tre chilometri, ambientato nel luogo più arido del pianeta, sarà ancora una volta caratterizzato da molteplici cambi di altitudine, variazioni di pendenza, curve ad alta velocità e salti.

© Extreme E/Andrew Ferraro

Ecco il dettaglio della programmazione Mediaset:

sabato 2 dicembre:

qualifica 1: 13:00 - 14:30 in diretta su SportMediaset.it

finali 1: 19:00 - 21:00, in diretta su sportmediaset.it e in differita su “20” alle ore 01.00

domenica 3 dicembre:

qualifica 2: 13:00 - 14:30, in diretta su SportMediaset.it

finali 2: 19:00 - 21:00, in diretta su SportMediaset.it e in differita su “Italia 1” alle ore 03.00