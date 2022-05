Extreme E, dall'Australia arriva il team XE Sports Group dell'ex attaccante Tim Cahill

NUOVA SQUADRA

Dalle maglie di Millwall ed Everton ai Suv elettrici: "Vogliamo portare gli appassionati di calcio a seguire anche questo campionato"

L'Extreme E si arricchisce di una nuova squadra per la sua terza stagione, quella che si correrà nel 2023. Si tratta del team XE Sports Group, formazione australiana legata a una vecchia conoscenza del calcio mondiale come Tim Cahill, che oggi è dirigente sportivo e fa parte di questo progetto, il primo dell'Asia Pacifico sugli sterrati del campionato riservato ai Suv elettrici.

"Sono davvero entusiasta di far parte di questa squadra. Gare emozionanti e competizione si combinano con la volontà di dare un impatto positivo e duraturo e la cosa rende questo sport assolutamente unico. Nel mondo ci sono milioni di appassionati di calcio, proveremo a portare tanti di loro ad interessarsi anche alla Extreme E", le parole dell'ex attaccante di Millwall ed Everton nei primi anni Duemila.

Grandi ambizioni anche da parte del direttore della squadra, Luke Todd. “Fin dai suoi inizi, la Extreme E ha dimostrato di essere un importante elemento di attrazione sia dal punto di vista delle corse estreme, che da quello della consapevolezza su questioni climatiche e di diversità. Sono elementi che si allineano perfettamente con l’obiettivo di XE Sports Group di aumentare la consapevolezza nelle sfide climatiche e sociali e di avere un impatto reale a livello locale. XE Sports Group porterà il suo programma di scienza in ambito climatico in Extreme E e questo al fine di completare quanto già è stato fatto attraverso tra l’altro la nascita della Asia Pacific Foundation che avrà come missione la riduzione della povertà ed il miglioramento del tenore di vita nei luoghi più remoti e poveri della terra. Contemporaneamente entriamo nella Extreme E con l’obiettivo di vincere. Non vediamo l’ora di sfidare team del calibro di X44, Rosberg X Racing e JBXE, oltre a tutte le altre squadre della serie. Gli australiani sono noti per ottenere grandi risultati in ambito sportivo ed è esattamente ciò che vogliamo fare nella Extreme E. Correremo per il pianeta e gareggeremo per vincere”, ha detto.

Da parte sua Alejandro Agag, fondatore e Ceo di Extreme E, ha dato il benvenuto alla nuova squadra: “Diamo un caloroso benvenuto a Luke e a XE Group nella Extreme E e non vediamo l’ora di vedere come si comporterà il team al suo debutto in gara. E’ fantastico vedere come gli obiettivi del team riflettono così da vicino i nostri in termini di impatto sul clima e sulla comunità, e siamo entusiasti della possibilità che abbiamo di portare insieme questi scopi condivisi”.